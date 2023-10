Ollongren: kabinet wil gevechtspauze Gaza voor humanitaire hulp

Er moet een gevechtspauze komen tussen Israël en Hamas, zodat er humanitaire hulp naar de Gazastrook kan. Daarvoor pleit demissionair defensieminister Kajsa Ollongren desgevraagd in het programma Nieuwsuur. Zij benadrukt dat het kabinet, hoewel demissionair, nog steeds op één lijn zit en met één mond spreekt.

De ruim twee miljoen bewoners van de Gazastrook, dat ongeveer twee keer zo groot is als Texel, hebben water, voedsel en medicijnen nodig. Israël, dat al 16 jaar lang alle toegang van middelen tot de Gazastrook controleert, heeft het gebied afgesloten van water en voedsel. Ollongren zegt dat het kabinet zich moet “verhouden” tot de “humanitaire catastrofe” in Gaza. Toegang voor humanitaire hulp kan bijna niet zonder een staakt-het-vuren, zegt ze. “De humanitaire situatie vraagt dat er even rust moet komen.”

Ollongren benadrukt wel het recht op zelfverdediging van Israël: “Het doet niets af aan de steun voor Israël en de veroordeling van Hamas.” Maar, zoals ook demissionair premier Mark Rutte inmiddels zegt, alleen binnen de grenzen van het humanitair oorlogsrecht.

Kort na de aanval van Hamas op Israël schaarde Rutte zich stevig achter Israël. Hij zei dat Nederland Israël “onvoorwaardelijk” steunt. Afgelopen maandag had Rutte digitaal overleg met de andere Europese regeringsleiders, bedoeld om de rijen onderling te sluiten en helderheid te verschaffen over het standpunt van de EU. Nadien werd het internationaal humanitair recht sterker benadrukt.