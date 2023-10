OM eist zes jaar tegen hoofdverdachte grootschalige datadiefstal

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam zes jaar gevangenisstraf geëist tegen de 21-jarige Pepijn van der S., die volgens justitie de belangrijkste schakel is in een zeer omvangrijk cybercrimeonderzoek. De zaak gaat om het hacken van computersystemen van talloze bedrijven, in binnen- en buitenland, waarbij miljoenen data werden gestolen en de slachtoffers afgeperst en gechanteerd. De verdachte, afkomstig uit Zandvoort, zou er ruim 2 miljoen euro mee hebben verdiend. “Een unieke zaak, qua aard en omvang”, aldus het OM. “Datadiefstal is een grote bedreiging voor de samenleving.”

Ook onder meer een gezondheidsorganisatie, een onderwijsinstelling en een internetforum voor prostitutieklanten vielen ten prooi aan de hackerspraktijken. Volgens justitie heeft Van der S. zich ook schuldig gemaakt aan heling en witwassen. Na de datadiefstal werden bedrijven benaderd en gedwongen losgeld te betalen. Ook zouden er datasets zijn verkocht, via hackersplatform RaidForums, dat inmiddels niet meer bestaat. Dertien bedrijven deden aangifte. Volgens het OM is dat slechts een klein deel van het totaal aantal slachtoffers.

Van der S. is in januari aangehouden, na grondig speurwerk door cybercrimespecialisten van de politie. Hij werkte tot zijn arrestatie bij een cybersecuritybedrijf en was als vrijwilliger actief bij beveiligingsorganisatie Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD).

De verdachte heeft uitvoerig verklaard en nagenoeg alles bekend. Ook tijdens de zitting van de rechtbank beantwoordde hij vragen, althans als die over hemzelf gingen; over anderen die bij de misdrijven betrokken zouden zijn geweest wilde hij weinig kwijt. Drie medeverdachten zullen later terechtstaan.

Van der S. kampt al jaren met ernstige psychische problemen, door onder meer een onveilige, turbulente jeugd. Volgens zijn advocaat is hij “gevlucht” in de computer. “Het ging niet om het geld, maar om de afleiding”, aldus de raadsman.

Het OM hoopt dat de zaak een waarschuwing is aan hackers. “Je kunt misschien slim zijn, veel data binnenhalen en veel geld verdienen, je kunt heel voorzichtig zijn en je sporen verbergen. Maar iedereen maakt ergens een fout. En de opsporing zal zijn best doen die fout te vinden. Het kan lang duren, het kan kort duren, maar elke dag kan de dag zijn dat de politie aan je deur komt, dat je wordt aangehouden en dat je je uiteindelijk moet verantwoorden bij de rechter.”

De rechtbank hoopt op 3 november uitspraak te kunnen doen, maar maakte een voorbehoud bij het bepalen van die datum. Mogelijk heeft zij meer tijd nodig voor het schrijven van een vonnis.