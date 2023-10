Persoon zwaargewond door explosie in woning in Hoofddorp

In een appartementencomplex in Hoofddorp (Noord-Holland) is vrijdag brand uitgebroken na een explosie. Daarbij is de bewoner van een woning zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De brand is inmiddels geblust, meldt Veiligheidsregio Kennemerland.

Rond 20.00 uur was de explosie in de woning op de Sont (Bornholm). De veiligheidsregio meldt dat omwonenden uit voorzorg hun woningen moesten verlaten. De brandweer controleert de woning op gevaarlijke stoffen. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht, aldus de veiligheidsregio.