Politie gaat uit van misdrijf bij overleden man in De Lier

De politie gaat ervan uit dat de 37-jarige man die woensdag dood werd gevonden in het Zuid-Hollandse dorp De Lier, is omgekomen door een misdrijf. Dat meldt de politie vrijdag. De man werd woensdagochtend gevonden in zijn woning aan de Jogchem van der Houtweg.

De doodsoorzaak van de man wordt nog onderzocht. Er is sprake van “verdachte omstandigheden” rondom zijn overlijden, aldus de politie. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de woning.