Presidium wacht vonnis niet af: rapport-Arib deze maand openbaar

Bevindingen over het gedrag van voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib worden 31 oktober gepubliceerd, meldt Aribs opvolger Vera Bergkamp namens het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. Ruim twee weken later zou de rechter op zijn vroegst oordelen of het rapport wel of niet gepubliceerd mag worden. Arib wil de publicatie van het onderzoek namelijk tegenhouden. Het presidium wacht dat dus niet af: mede vanwege de “over deze kwestie ontstane onrust” wil het bestuur snel duidelijkheid.

Het is bovendien nog niet zeker of de geplande datum van het vonnis op 15 november ook daadwerkelijk wordt gehaald, schrijft Bergkamp. Ook daarom is het “in het belang van alle betrokkenen” om niet langer te wachten dan nodig, schrijft de Kamervoorzitter mede namens de waarnemend griffier (het hoofd van de ambtelijke organisatie). Het is ook mogelijk dat het onderzoek uitwijst dat meldingen onjuist zijn, “of ten onrechte betrokken op de oud-voorzitter”, benadrukt Bergkamp. Ook zo’n conclusie is “zeer van belang en rechtvaardigt een voortvarende oplevering”.

Bergkamp benadrukte eerder al dat Arib met deze zaken is begonnen toen het onderzoek al “in een vergevorderd stadium” was. Bovendien zou Arib via een kort geding sneller duidelijkheid krijgen over de procedures, maar voor die vorm heeft ze niet gekozen.

Uit de brieven komt overigens naar voren dat het hele rapport wordt opgeleverd, maar alleen de samenvatting publiek wordt gemaakt. De samenvatting moet meer duidelijkheid geven over de werkwijze van Arib, waarover verschillende ambtenaren zich (anoniem) hebben beklaagd.