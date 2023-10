Pro-Palestijnse demonstratie bij Internationaal Strafhof Den Haag

Zo’n honderd mensen demonstreren vrijdagmiddag bij het Internationaal Strafhof in Den Haag om steun te betuigen aan Palestijnen in de Gazastrook. Ze zwaaien met Palestijnse vlaggen en roepen leuzen als “from the river to the sea, Palestine will be free” en “Gaza, Gaza don’t you cry, Palestine will never die”.

De ingang van het strafhof is afgezet met hekken en er is politie aanwezig, maar volgens een verslaggever van het ANP verloopt de demonstratie rustig.

Ook in andere steden zijn voor vrijdagmiddag demonstraties aangekondigd. In Amsterdam begint om 16.00 uur een demonstratie op het Mercatorplein (Amsterdam-West). In Tilburg wordt er vanaf 17.00 uur gedemonstreerd bij het centraal station.