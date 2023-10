Universiteiten zien dat situatie in Gaza leeft onder studenten

Een aantal universiteiten in Nederland ziet dat de situatie in de Gazastrook leeft onder studenten. Ze krijgen bezorgde mails en meldingen van mensen die betrokken zijn bij de Joodse of Palestijnse gemeenschap, laten ze aan het ANP weten. Soms leidt dat ook tot spanningen, zoals deze week in Amsterdam en Nijmegen.

Honderden mensen ondertekenden een open brief aan het bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De briefschrijvers zijn kritisch op de houding van de universiteit ten aanzien van IsraĆ«l en vinden dat die steun voor de Palestijnen moet uitspreken. De UvA “hoorde geluiden” van Joodse studenten en medewerkers die zich door de kritische brief aan het bestuur enigszins in het nauw gedreven voelden. Een woordvoerster zegt dat de universiteit daarom oproept tot “kalmte en respect voor elkaar”. Ze benadrukt daarnaast dat politieke demonstraties volgens de huisregels van de UvA niet zijn toegestaan. Wel staat de universiteit toe dat studenten en docenten zelf bijeenkomsten opzetten om met elkaar in discussie te gaan.

Op de campus van de Radboud Universiteit protesteerden woensdag tientallen studenten van Nijmegen4Palestine. De Radboud Universiteit zegt te zien dat de situatie in de Gazastrook enorm leeft onder studenten. “Ook het protest is niet onopgemerkt gebleven”, zegt een woordvoerster. De universiteit heeft volgens de zegsvrouw de taak om dit soort protesten te faciliteren in een veilige omgeving.

Ook de Universiteit Leiden ziet dat de situatie in de Gazastrook studenten bezighoudt. Een woordvoerder zegt dat tijdens colleges of via e-mails vragen worden gesteld door bezorgde mensen. Het gaat om mensen uit zowel de Joodse als de Palestijnse gemeenschap, die hun verhaal kwijt willen en “soms ook boos zijn”. Sommige mensen vragen of de Universiteit Leiden zich politiek uitspreekt, maar dat draagt volgens de universiteit niet bij “aan de oplossing van het conflict”.