Wilders bij campagne-aftrap: PVV nodig voor rechts beleid

PVV-leider Geert Wilders heeft voor thuispubliek in zijn geboortestad Venlo de verkiezingscampagne afgetrapt. Hij zocht daarbij specifiek toenadering tot de VVD en nodigde de liberalen uit om samen met de PVV in een coalitie te stappen. Alleen zo kan een nieuw kabinet tot rechts beleid komen, denkt hij: “Nederland heeft een grote en sterke PVV nodig. Die is nodig omdat wij als geen andere partij kunnen knokken voor minder immigratie, minder asiel, voor minder terreurdreiging.”

“We moeten schoon schip maken”, zei Wilders tegen zijn 150 aanwezige aanhangers in het tjokvolle café De Blauwe Markt. Zij reageerden enthousiast op de plannen van Wilders. Dat zijn, zoals bekend van de oppositieleider: hij wil helemaal geen immigratie, maar deze op zijn minst zo veel als mogelijk beperken.

Hij wees erop dat het kabinet miljarden stopt in klimaatmaatregelen, terwijl veel gezinnen de rekening niet kunnen betalen. “Wij kiezen voor Nederlanders eerst!”, hield hij de toehoorders voor. “Ik kan het niet goed verstaan”, zo riep hij iedereen op nogmaals te roepen: “Nederlanders eerst.”

Traditioneel heeft Wilders in zijn thuisstad Venlo een grote aanhang. Voor zijn bezoek waren allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen. Op straat was de politie met meerdere agenten voor het café zichtbaar aanwezig. Ook beveiligers zagen zoals gebruikelijk toe op Wilders’ veiligheid. Het PVV-boegbeeld staat al jarenlang onder zeer strenge beveiliging vanwege dreigingen.