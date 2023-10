D66-leider Jetten haalt op partijcongres hard uit naar VVD

D66-leider Rob Jetten heeft hard uitgehaald naar de VVD en haar leider Dilan Yeşilgöz. Op het congres in Apeldoorn zei Jetten dat zijn partijgenoten niet meer rouwig moeten zijn dat het kabinet gevallen is. “Doorregeren, met een partner die continu de uitgang zoekt naar rechts, staat een daadkrachtig en stabiel landsbestuur in de weg.”

Yeşilgöz heeft eerder aangegeven de PVV van Geert Wilders niet op voorhand uit te sluiten als coalitiepartner. Dat gebeurde onder het leiderschap van Mark Rutte de afgelopen verkiezingen wel. Het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie viel in juli over migratie.

Hoewel de VVD-leider zegt af te willen van “waterige compromissen”, willen de liberalen volgens Jetten de deur openzetten voor Wilders. “Het enige wat Dilan Yeşilgöz wil laten verwateren zijn de Nederlandse waarden. De liberale waarden waar dit land op is gebouwd.”

Volgens Jetten staat zijn eigen partij voor het “progressieve midden” en altijd bereid om compromissen te sluiten. In zijn speech noemde hij onderwijs als het speerpunt van D66. “Bij D66 staat onderwijs altijd op 1.”