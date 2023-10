Delft start als derde in race voor zonneauto’s door Australië

Het studententeam van Delft heeft zaterdag in Australië de derde plaats behaald in de kwalificatieronde voor de World Solar Challenge, een prestigieuze race voor auto’s die rijden op zonne-energie. Alleen de teams uit Duitsland en België waren sneller. De Delftse auto mag nu zondagochtend als derde vertrekken in de eerste etappe van de race dwars door Australië.

De kwalificatieronde werd gereden op het Hidden Valley Circuit in Darwin, in het noorden van Australië. Voor de Delftse studenten was het bochtige circuit een uitdaging, omdat hun auto is ontworpen voor het lange rechte vervolg van de ruim 3000 kilometer lange race naar Adelaide, aan de Australische zuidkust. Coureur Dries Borstlap, die de auto over het circuit stuurde, ziet de race met vertrouwen tegemoet. “Wat een topbak hebben we gebouwd!”, zei hij na de finish.

De World Solar Challenge geldt als het wereldkampioenschap zonneracen en wordt elke twee jaar in Australië gehouden. Dit jaar doen dertig teams mee, waaronder ook uit Enschede en Groningen. Groningen start zondag als vierde, Enschede als tiende. De snelste auto komt waarschijnlijk over ongeveer een week aan in Adelaide. Delft won de race voor het laatst in 2017.