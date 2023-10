Honderden betuigen in Den Haag steun aan Palestijnen

Honderden mensen hebben zaterdag in Den Haag met een mars naar het Zuiderpark steun betuigd aan de Palestijnen. Aan het einde van de ochtend vertrok de stoet uit het Transvaalpark. Met de mars wilden de deelnemers wijzen op het “onrecht dat zich in de wereld voordoet en vooral in Palestina”.

Tijdens de mars droegen de deelnemers Palestijnse vlaggen, spandoeken en protestborden met de tekst “Free Palestine”. Ook werden leuzen geroepen als “Israël terrorist”. De stoet werd begeleid door de politie, die aanwezig was met busjes, paarden en op de fiets. Ook buurtvrijwilligers liepen mee.

De mars eindigde in het Zuiderpark. Daar werden vanaf een klein podium enkele speeches gehouden, waarin onder meer werd opgeroepen om de Palestijnse vlag op te hangen en producten uit Israël te boycotten. Daarnaast werd er gebeden en er was een moment van stilte. Even voor 13.30 uur was de bijeenkomst afgelopen.