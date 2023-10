Honderden in Den Haag lopen mars voor Palestijnen 

Enkele honderden pro-Palestijnse demonstranten lopen zaterdagochtend een mars van het Haagse Transvaalpark naar het Zuiderpark.

Voorafgaand aan de mars werd een islamitisch gebed gehouden en werd de menigte toegesproken. “Deze mars is geen mars van agressie, maar van vrede”, zei de spreker. Met de mars willen de deelnemers wijzen op het “onrecht dat zich in de wereld voordoet en vooral in Palestina”.

Een aantal deelnemers heeft Palestijnse vlaggen meegenomen en protestborden en spandoeken met daarop de tekst “Free Palestine”. Verder beschuldigen deelnemers Israël van terrorisme en roepen ze “Allahu Akbar”. Ook is er een deelnemer die wappert met een vlag van Hamas, een groepering die onder meer door de EU wordt beschouwd als terroristische organisatie. De politie in Den Haag schrijft op X dat dit niet strafbaar is.

De stoet wordt begeleid door de politie, die aanwezig is met onder meer busjes, paarden en op de fiets. Ook buurtvrijwilligers lopen mee met de stoet.