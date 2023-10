Jetten wil veel meer diplomatieke druk voor staakt-het-vuren Gaza

De diplomatieke druk om te komen tot een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas moet flink opgevoerd worden, aldus D66-lijsttrekker Rob Jetten. De Europese Unie moet daarvoor zijn invloed gebruiken bij Israël, zei hij op een congres van zijn partij in Apeldoorn.

Een bestand is volgens hem nodig om de humanitaire situatie in de Gazastrook te verbeteren en er weer gewerkt kan worden aan een tweestatenoplossing. In Gaza zitten ongeveer 2 miljoen Palestijnen vast. Israël bombardeert de kuststrook en heeft het gebied volledig van de buitenwereld afgesloten. Zaterdag kwamen via Egypte twintig vrachtwagens met hulpgoederen Gaza binnen.

Het is volgens Jetten begrijpelijk dat in het begin direct na de aanval van Hamas de aandacht vooral ging naar de zelfverdediging van Israël. “Maar we zijn nu twee weken verder in de oorlog waarin actie alleen nog maar meer tegenactie uitlokt. Dat vraagt dat de internationale gemeenschap echt probeert hier met duurzame oplossingen te komen.”

We moeten voor beide groepen opkomen, aldus de D66-voorman. “Terecht veroordelen we luidkeels de terreur van Hamas en spreken we ons uit voor de veiligheid van Israël. Maar dan kunnen we als Westen niet fluisteren en zwijgen als ook Israël schendingen van het internationaal recht begaat”, aldus Jetten.