Politie plaatst naam en foto verdachte van dodelijke schietpartij

De politie heeft een foto en volledige naam gepubliceerd van de voortvluchtige verdachte van betrokkenheid bij het doodschieten van de bewoner van een huis aan het Handelsplein in Rotterdam. Op de foto is de verdachte herkenbaar in beeld.

Het slachtoffer overleed op vrijdag 13 oktober nadat hij zwaargewond met een schotwond was gevonden. In het pand had ook brand gewoed. De verdachte wordt ook gelinkt aan een steekpartij in Zutphen afgelopen nacht. Daarbij raakte iemand gewond.

Om 02.30 uur meldden getuigen aan de politie een knal te hebben gehoord en te vermoeden dat er brand was. De brandweer kon de kleine brand snel blussen. In het huis lag de zwaargewonde man met een schotwond. De man werd uit de woning gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

De verdachte wordt door de politie beschouwd als “uiterst en vuurwapengevaarlijk”. Mensen die hem tegenkomen wordt gevraagd de politie te bellen. De politie adviseert het publiek de verdachte niet zelf te benaderen.