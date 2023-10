Verdachte dood psychiater was voorlopig vrij in andere zaak

De 24-jarige man die wordt gezocht voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven, is een bekende van politie en justitie. Tegen hem loopt al langer een rechtszaak waarin hij wordt verdacht van drie andere misdrijven: bedreiging, (poging tot zware) mishandeling en diefstal van een rijbewijs. De rechtbank had hem in juli onder voorwaarden vrijgelaten, bevestigt zijn advocaat Errol Jobse.

De politie verspreidde zaterdag een foto van de verdachte en noemde in een bericht ook zijn volledige naam. Hij wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 60-jarige psychiater, die in de nacht van 12 op 13 oktober werd neergeschoten in zijn woning aan het Handelsplein, maar ook van een steekpartij in Zutphen. Daarbij raakte afgelopen nacht iemand lichtgewond.

De politie waarschuwt dat de man “uiterst- en vuurwapengevaarlijk” is en wil dat mensen die hem zien niet zelf in actie komen, maar 112 bellen. “Het is van het grootste belang dat hij snel wordt aangehouden om verdere incidenten te voorkomen.”

Advocaat Jobse hoorde via de media van de ernstige nieuwe verdenkingen tegen zijn cliënt. “Dit was mij totaal niet bekend. Het verbaast de verdediging enorm en valt rauw op ons dak”, reageert hij. Omdat hij verder nog niet op de hoogte is van de zaak, kan hij er nu niet inhoudelijk op ingaan. Toen hij tijdelijk werd vrijgelaten in afwachting van de verdere behandeling van de zaak tegen hem, leek het volgens de advocaat goed met hem te gaan.

Of zijn cliënt de om het leven gebrachte psychiater kende, kan Jobse niet zeggen. Ook de politie kan daar om privacyredenen niets over kwijt.