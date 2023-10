Flinke bosbrand hindert deelnemers zonnerace op eerste dag

De deelnemers aan World Solar Challenge, het wereldkampioenschap zonneracen, kregen op de eerste officiële racedag te maken met een flinke bosbrand langs het parcours. De rit van zondag hoefde desondanks niet stilgelegd te worden.

“Heel heftig om van zo dichtbij mee te maken.” De bestuurder van de Delftse auto, Ben Onland spreekt van een indrukwekkende ervaring: “We zien wel vaker rook onderweg, maar nu was het wel erg veel. We zagen de rook al van een paar kilometer afstand. Hierdoor werd mijn zicht steeds slechter. In de verte zag ik opeens ook echt vlammen.”

Regerend wereldkampioen België gaat na de eerste etappe van 632 kilometer aan de leiding, gevolgd door de auto van het team van de Delftse studenten. Als derde kwam de auto van de Universiteit Twente aan in etappeplaats Dunmarra.

Team Twente kijkt terug op een “boven verwachting goede racedag”. De auto ging als elfde van start en wist onderweg vele concurrenten te passeren. “Het plan was zo snel mogelijk aansluiting te zoeken bij de top, maar dat we als derde de dag zouden afsluiten hadden we niet verwacht”, aldus raceleider Kirsten Bouwman.

De 3000 kilometer lange World Solar Challenge voert van Darwin in het noorden van Australië naar Adelaide in het zuiden. Studententeams van over de hele wereld strijden met zelfgebouwde zonneauto’s, met als doel om de ontwikkeling van zonne-energietechnologie en duurzame mobiliteit te bevorderen.

De wedstrijd wordt elke twee jaar in Australië gehouden. Dit jaar doen dertig teams mee, waaronder drie Nederlandse.