Nederlandse student: was het liefst in Beiroet gebleven

Vanwege het negatieve reisadvies vertrekt de 27-jarige Nederlandse student Matthijs Mantel zondag noodgedwongen uit de Libanese hoofdstad Beiroet. “Maar ik was liever gebleven. Ik hoop dat ik snel weer kan terugkeren naar Libanon. Ik heb het hier heel goed naar mijn zin, ondanks de moeilijke situatie in de regio. In Beiroet is weinig te merken van het geweld.”

Het reisadvies voor heel Libanon is sinds afgelopen vrijdag rood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mensen niet naar het land te reizen. Ook raadt het ministerie mensen aan zo spoedig mogelijk uit Libanon te vertrekken als dat veilig kan.

Mantel, die in Beiroet politicologie studeert, maar nu tijdelijk uitwijkt naar Antalya in het zuiden van Turkije, ontkomt daar niet aan de realiteit van het geweld tussen Hamas en Israël. “Ik studeer met drie mensen uit Gaza. Ze krijgen nauwelijks contact met familie daar, en als ze al iets horen is het slecht nieuws. Mensen hebben familieleden verloren, werden gebombardeerd, en moesten hun huizen uit.”

De student vindt het moeilijk om te omschrijven hoe de stemming in Libanon is. “Dit is een complex land. Er wordt volop gedemonstreerd. Veel mensen hebben sympathie voor de Palestijnse zaak, maar willen geen oorlog en ook niks te maken hebben met het geweld van Hamas dat ook door de Libanese sympathisanten van Hezbollah wordt gesteund.”

“De Libanezen hebben de afgelopen jaren ook de nodige ellende meegemaakt, zoals de oktoberrevolutie van 2019 en natuurlijk de explosie in de haven van Beiroet in 2020.”, vervolgt Mantel. “Of ze nog positief naar de toekomst kijken? Ik weet het niet. Je zou het de mensen zelf moeten vragen.”