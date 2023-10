Nederlandse vrouw (33) in Gaza omgekomen

In Gaza is een 33-jarige Nederlandse vrouw omgekomen, meldt demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken). “Zij was een van de 22 mensen ter plaatse met wie het ministerie van Buitenlandse Zaken contact onderhoudt voor consulaire steun”, schrijft de minister op X.

Een woordvoerder van het ministerie kan niets zeggen over de toedracht van de dood van de vrouw “omdat we daarover op dit moment geen bevestigde of verifieerbare informatie hebben”. Ook kan hij om privacyreden geen informatie geven over de reden van het verblijf van de vrouw in Gaza of met wie zij daar was.

Volgens de NOS was de vrouw voor het uitbreken van de oorlog op 7 oktober met haar gezin afgereisd naar de Gazastrook. Ze was daar op familiebezoek. Ze had al meerdere malen tevergeefs geprobeerd bij Rafah de grens met Egypte over te steken, bericht de NOS.

De Gazastrook wordt sinds de aanval van Hamas door Israël voortdurend gebombardeerd. In de nacht van zaterdag op zondag viel Israël ook weer doelen aan in de kuststrook waar meer dan 2 miljoen mensen verblijven. Volgens Hamas kwamen bij de aanvallen zeker 55 mensen om het leven.

In Gaza zit een onbekend aantal Palestijnen met een buitenlands paspoort vast. Israël heeft het gebied afgesloten en ook de grens met Egypte in het zuiden is dicht. “We blijven ons op alle mogelijke manieren inspannen om een veilig vertrek uit Gaza mogelijk te maken”, laat Bruins Slot weten.

Israël heeft mensen in Gaza opgeroepen het noorden van de dichtbevolkte strook te verlaten en naar het zuiden te gaan. Die oproep herhaalde het Israëlische leger zondag opnieuw. Maar ook in het zuiden voert Israël aanvallen uit. Dat gebeurde de afgelopen nacht ook, onder meer in Rafah.

Veel mensen met een buitenlands paspoort zijn naar het zuiden gevlucht in de hoop daar de grens met Egypte te kunnen oversteken. Dat land houdt de grens dicht uit vrees voor een vluchtelingenstroom. Zaterdag ging de grenspost kortstondig open om twintig vrachtwagens met humanitaire hulp uit Egypte toe te laten.