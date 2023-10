Omtzigt komt dinsdag met verkiezingsprogramma

Pieter Omtzigt presenteert dinsdag het verkiezingsprogramma van zijn partij Nieuw Sociaal Contract (NSC). Dat heeft de oprichter en partijleider gezegd tijdens het televisiedebat bij College Tour, waar hij de confrontatie aanging met Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Caroline van der Plas (BBB).

Van deze vier partijen heeft alleen NSC nog geen verkiezingsprogramma bekendgemaakt. Kiezers lijken daar vooralsnog niet wakker van te liggen; de partij van oud-CDA’er Omtzigt maakt volgens recente peilingen kans de grootste te worden bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

Op de vraag of hij ook premier wil worden als dat gebeurt, wil Omtzigt ook na aandringen nog altijd geen antwoord geven. Hij benadrukte opnieuw dat dit niet zijn ambitie is en dat hij het belangrijker vindt de veranderingen te bewerkstelligen die volgens hem nodig zijn. “De stoel is niet mijn doel.” Maar tegelijkertijd sloot hij niets uit.

Omtzigt besloot pas eind augustus met een eigen partij mee te doen aan de verkiezingen. Hij presenteerde eerder al wel een kandidatenlijst met 44 namen.