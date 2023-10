Omtzigt wil niet zeggen met wie hij wil regeren

Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract (NSC) laat in het midden met wie hij wil regeren. In het tv-programma College Tour wilde hij niet zeggen welke partij zijn voorkeur heeft om een kabinet mee te vormen. Het gaat hem naar eigen zeggen niet om de “poppetjes”.

Hij wilde alleen kwijt dat hij op het gebied van bestaanszekerheid zich “meer verwant voelt” met GroenLinks-PvdA en de BBB. “Als het op migratie aankomt, denk ik dat er met de VVD iets makkelijker zaken te doen zijn.”

Ook Dilan Yeşilgöz van de VVD wilde geen voorkeur uitspreken in het eerste verkiezingsdebat. Laat eerst de kiezer spreken, zei zij. Ze wil alleen geen “halfbakken oplossingen” voor de problemen van het land, herhaalde zij.

“Als er zoveel geluld wordt in een nieuwe coalitie heb ik er helemaal geen zin meer in”, reageerde BBB-leider Caroline van der Plas grappend. Zij maakte duidelijk met Omtzigt een coalitie te willen vormen. “En als de VVD iets minder links wordt, zie ik de VVD ook nog wel zitten.” GroenLinks-PvdA zal eerst “heel veel water bij de wijn moeten doen” voordat de BBB-leider ruimte ziet om met deze combinatie te gaan regeren. “We verschillen op fundamentele punten behoorlijk van mening.”

Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA zei onlangs in de NRC dat het goed zou zijn als de VVD een tijdje niet in de regering zou zitten, en blijft daarbij. De liberalen geven er weinig blijk van te hebben geleerd van wat er allemaal mis is gegaan in het toeslagenschandaal, zei hij. Hij richtte zich daarbij met name tot Omtzigt, die als Kamerlid een sleutelrol speelde bij het blootleggen van dat schandaal.