Rutte maandag naar Israël voor gesprekken met Netanyahu en Abbas

Demissionair premier Mark Rutte gaat maandag naar Israël om in gesprek te gaan met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Dat bevestigt een woordvoerder van Rutte na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de woordvoerder gaat het om bilaterale gesprekken en vertrekt Rutte maandagochtend. Meer details zijn niet bekendgemaakt.

Eerder op zondag sprak Rutte telefonisch met Netanyahu, meldt hij op X. In dat gesprek heeft Rutte de Israëlische premier gevraagd om te helpen duidelijkheid te krijgen over de Nederlandse vrouw die dit weekend in Gaza om het leven is gekomen. Het gaat om de 33-jarige Islam al-Ashqar, bevestigden ingewijden zondag na berichtgeving van de NOS.

“De tragische situatie in Gaza vraagt om humanitaire pauzes om hoognodige hulp voor de onschuldige burgers van Gaza door te laten”, aldus Rutte op X. De demissionair minister-president herhaalt in zijn bericht dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, maar wel in proportionaliteit en in lijn met het humanitair oorlogsrecht. “Israël moet er alles aan doen om te voorkomen dat burgers het slachtoffer worden van de strijd tegen Hamas. Ook een regionale escalatie moet koste wat het kost worden voorkomen. Dat alles vereist ook terughoudendheid van Israëlische zijde bij het gebruik van geweld.”

Vorig weekend belde Rutte ook met president Abbas van de Palestijnse Autoriteit. In dat gesprek betuigde hij onder meer zijn medeleven “aan alle onschuldige slachtoffers van de geweldsspiraal die de terreur van Hamas heeft ontketend”.

Ook de Franse president Emmanuel Macron bezoekt deze week Israël, meldt het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens de Israëlische krant Haaretz arriveert Macron dinsdag. Of ook hij in gesprek zal gaan met de Palestijnse president Abbas is niet bekend.

Sinds de aanval van Hamas op Israël van 7 oktober hebben westerse leiders uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië Israël al bezocht.