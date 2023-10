Veel tips over gezochte verdachte van ombrengen psychiater

De politie krijgt veel tips binnen over de voortvluchtige verdachte van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven. Zaterdag publiceerde de politie een foto en de volledige naam van de 24-jarige verdachte, naar wie de politie dringend op zoek is. Een van de tips leidde de politie dit weekend naar Doetinchem. Daar werd de verdachte uiteindelijk niet aangetroffen, meldt een politiewoordvoerder zondagochtend.

De tip over Doetinchem was volgens de woordvoerder interessant genoeg om ernaartoe te gaan. Er is onder meer een woning doorzocht. “Maar daar zat hij niet”, aldus de zegsman. “Dus de zoektocht gaat verder.”

Hoeveel tips er tot nog toe binnen zijn gekomen, kan de woordvoerder niet zeggen. “We krijgen er genoeg binnen om uit te zoeken.” Tips blijven van harte welkom, zegt hij verder. Of de verdachte nog in Nederland is, is onduidelijk. “Het is niet zo moeilijk in Europa om met een auto een grens te passeren”, zegt de woordvoerder.

De gezochte verdachte had geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij zou betrokken zijn bij het fatale schietincident op de 60-jarige Van Griensven op 13 oktober aan het Handelsplein in Rotterdam. Het slachtoffer overleed nadat hij zwaargewond met een schotwond was gevonden. In het pand had ook brand gewoed. Ook zou hij in de nacht van afgelopen vrijdag op zaterdag in Zutphen een 32-jarige inwoner van die plaats hebben gestoken bij een uit de hand gelopen ruzie. Het slachtoffer raakte slechts lichtgewond, volgens de politie doordat hij wist te ontsnappen en de politie kon bellen.

De 24-jarige man is een bekende van politie en justitie. Tegen hem loopt al langer een rechtszaak waarin hij wordt verdacht van drie andere misdrijven: bedreiging, (poging tot zware) mishandeling en diefstal van een rijbewijs. De rechtbank had hem in juli onder voorwaarden vrijgelaten, bevestigde zijn advocaat Errol Jobse zaterdag.

De verdachte wordt beschouwd als vuurwapengevaarlijk. “Het is van het grootste belang dat hij snel wordt aangehouden om verdere incidenten te voorkomen”, aldus de politie. Iedereen die weet waar hij is, wordt verzocht direct 112 te bellen. Wie hem ziet, moet hem niet zelf benaderen, maar direct contact opnemen met de politie. Van de verdachte is verder bekend dat hij met mannen afspreekt via chatboxen zoals Bullchat. Wie zo in contact met de gezochte man komt of is, wordt ook opgeroepen direct de politie te bellen.