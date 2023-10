Vrachtwagenchauffeur doodgestoken bij grensovergang Hazeldonk

Een Oost-Europese vrachtwagenchauffeur is zaterdagavond doodgestoken op een parkeerplaats bij grensovergang Hazeldonk in Noord-Brabant. De politie meldt zondag dat er rond 19.20 uur een melding binnenkwam over een bewusteloze man midden op de parkeerplaats (vanuit Antwerpen richting Breda). Er is nog geen verdachte opgepakt.

Details over de identiteit van het slachtoffer geeft de politie nog niet, omdat nabestaanden nog geïnformeerd moeten worden. Er is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt.

De politie heeft met meerdere teams onderzoek gedaan en alle vrachtwagenchauffeurs die op de parkeerplaats stonden benaderd. Ook automobilisten die de parkeerplaats afreden zijn ondervraagd. Ook kijkt de politie naar camerabeelden.