Aftuigen onduidelijke ‘belastingkerstboom’ is aan nieuw kabinet

Bijna de hele politiek is het ermee eens dat alle toeters en bellen uit het belastingsysteem moeten worden gehaald, maar een hervorming ervan is op korte termijn niet mogelijk omdat het kabinet demissionair is. Tijdens een debat over het Belastingplan voor volgend jaar gaven partijen aan wanhopig te worden dat de ‘belastingkerstboom’ maar in stand blijft: daar zijn inmiddels zoveel regelingen, heffingen en uitzonderingen aan gehangen, dat het voor de meeste mensen totaal onoverzichtelijk is. Bovendien zorgen al die maatregelen ervoor dat mensen er soms nauwelijks op vooruitgaan als ze (meer) gaan werken.

“Waarom blijven we prikkelen”, vroeg GroenLinks/PvdA-Kamerlid Tom van der Lee zich af in het debat. Hij vindt het een slecht plan dat het kabinet de arbeidskorting (een heffingskorting op belasting op arbeid) wil verhogen, terwijl uit onderzoeken niet direct duidelijk wordt dat het belastingvoordeel mensen aanmoedigt (meer) te gaan werken.

Het verhogen van het minimumloon of het verhogen van de algemene heffingskorting zou beter werken, denkt Van der Lee. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis ziet in de heffingskortingen sowieso een “doodlopende weg”, en baalt ervan dat het kabinet belastingkortingen in stand houdt, en de arbeidskorting zelfs wil verhogen. Met een aanpassingsvoorstel wil hij dit plan tegenhouden. In plaats daarvan moet de voorgenomen verhoging van het lage inkomstenbelastingtarief worden teruggedraaid.

Volgens Grinwis is de tijd rijp om de “kerstboom” van alle versieringen te ontdoen: eerst waren er nog veel “ideologische blokkades”. Nu willen steeds meer partijen af van al die losse regelingen, waardoor het bijvoorbeeld heel onduidelijk is hoeveel geld er netto bijkomt op je rekening als je 100 euro loonsverhoging krijgt. Ook Kamerlid Pieter Omtzigt sloot zich aan bij de kritiek. “Er is niemand meer in dit land die begrijpt wat hij ervan overhoudt. Stop met nog harder prikkelen als je vindt dat er te veel geprikkeld wordt.”

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) benadrukte dat het hierbij gaat om politieke vraagstukken “die een demissionair kabinet (…) niet meer voor zijn rekening kan nemen”. Als het kabinet nog op volle kracht opereerde, zou zij een debat willen voeren over de balans tussen toeslagen, belastingregelingen en het minimumloon. Eind dit jaar komt een evaluatie naar buiten van de heffingskortingen, waaronder de arbeidskorting. Het is dan aan formerende partijen om bij de totstandkoming van een nieuw kabinet en een regeerakkoord hierover knopen door te hakken, vindt de demissionaire bewindsvrouw.