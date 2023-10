Amsterdams bestuurslid verlaat GroenLinks om reactie op Israël

De Amsterdamse duovoorzitter van GroenLinks heeft haar lidmaatschap van de partij opgezegd uit onvrede met de reactie van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks op de oorlog tussen Israël en Hamas. Ana Karadarevic kan zich niet vinden in het “initiële handelen” van de fractie “omtrent de ontwikkelingen in Israël-Palestina”, meldt de Amsterdamse tak van GroenLinks in een verklaring.

Eerder had Karadarevic al besloten om haar duovoorzitterschap in Amsterdam neer te leggen, vanwege privéomstandigheden. Daardoor is Janna Willems, die voorheen duovoorzitter was met Karadarevic, nu de enige voorzitter van GroenLinks Amsterdam.

Karadarevic zegt op X dat het opzeggen van haar lidmaatschap “zo mogelijk een nog moeilijker besluit” was dan dat om te stoppen als duovoorzitter, “omdat ik me politiek thuis voel bij de grootste afdeling van GroenLinks”. Ze heeft haar beweegredenen overgebracht aan het landelijke bureau van de partij en zegt “nog veel liefde” te voelen voor en van GroenLinks.

Eerder deze maand uitte ook GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht kritiek op de uitlatingen van haar partij over de situatie in Israël en Gaza. Het Tweede Kamerlid, dat bij de komende verkiezingen op nummer 17 staat van de gecombineerde GroenLinks-PvdA-lijst, liet weten dat ze haar zetel om die reden niet zal innemen als ze in november wordt herkozen.

Afgelopen donderdag erkenden de samenwerkende partijen in een verklaring dat vooral een motie van de SGP, die werd gesteund door de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA, “tot onbegrip en boosheid” had geleid over de positie van de partij. “We hadden hier een andere keuze moeten maken.” In de betreffende motie werd het recht op zelfverdediging van Israël tegen het geweld van Hamas benadrukt.

Op het verkiezingscongres van GroenLinks-PvdA, een paar dagen eerder, speelde die discussie ook. Kritische leden maakten daar bezwaar tegen de felle reacties van onder anderen lijsttrekker Frans Timmermans op de aanval van Hamas op Israël.