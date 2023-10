Bosbranden hinderen zonnerace weer, Enschede stijgt naar plek 2

De studenten die meedoen aan een race voor zonneauto’s door Australië hebben ook maandag last gehad van bosbranden langs de route. Twente heeft de tweede plek in de wedstrijd overgenomen van Delft. Titelverdediger Leuven uit België blijft aan de leiding.

De auto’s vertrokken zondagochtend in alle vroegte uit de stad Darwin in het hoge noorden van Australië. Zonder een druppel brandstof moeten ze ruim 3000 kilometer rijden naar Adelaide in het zuiden. Leuven is nu ongeveer op de helft. De Belgische studenten hebben de stad Alice Springs in het hart van Australië bereikt, op 1493 kilometer van Darwin. Aan het einde van de tweede racedag heeft Enschede 1438 kilometer op de teller staan en Delft 1424 kilometer. Groningen staat met een afstand van bijna 1210 kilometer op de zesde plaats.

Het Delftse team meldt dat maandag een dag vol tegenslagen was. De coureur moest wachten bij een stoplicht bij wegwerkzaamheden. Het afremmen en optrekken kost kostbare energie. Twente reed er op dat moment vlak achter en kon soepel doorrijden.

In de binnenlanden van Australië is het gortdroog. Het heeft er in juli voor het laatst geregend. Daardoor ontstaan er elk jaar natuurbranden. De zonneauto’s moesten daar ook maandag doorheen rijden. “De zonneauto werd hier veilig doorheen begeleid”, meldt Delft. Het team voegt eraan toe dat de organisatoren de situatie scherp in de gaten houden. Solar Team Twente zegt dat het door de rookwolken moeilijk is om in te lopen op Leuven. “Op een gegeven waren de schaduwen op de weg niet meer zichtbaar”, aldus het team. Dan kunnen de zonnepanelen op de auto geen elektriciteit opwekken.