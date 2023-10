CDA’er Boswijk met dood bedreigd na steunbetuiging aan Israël

CDA-Kamerlid Derk Boswijk is online met de dood bedreigd, nadat hij had gezegd dat Israël het recht en de plicht had zichzelf te verdedigen na de aanval door de Palestijnse militante beweging Hamas. Dat zegt hij in het radioprogramma Sven op 1. De bedreigingen komen volgens hem uit de hoek van Hamas-aanhangers. Hij vreest dat ook andere Kamerleden last hebben van bedreigende berichten.

Ook als Boswijk pleit voor hulp aan onschuldige Palestijnse burgers krijgt hij berichten, maar die zijn volgens hem “veel minder heftig”. Zo wordt hij door mensen die Israël steunen “Hamasknuffelaar” genoemd.

Boswijk begrijpt de emotie omtrent de oorlog tussen Israël en Hamas. “Het gaat letterlijk om leven en dood.” Toch verbaast hij zich erover dat “mensen elkaar zo naar het leven staan, ook hier in Nederland”.