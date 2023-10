Deel asielzoekers Ter Apel sliep dit weekend op matras of stoel

Afgelopen weekend hebben opnieuw meerdere asielzoekers op een matras of een stoel geslapen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Vanwege drukte was er niet voor iedereen een bed beschikbaar in het asielzoekerscentrum. Niemand hoefde buiten te slapen.

Ook komende nacht verwacht het COA voor iedereen binnen een slaapplek te kunnen regelen, hoewel mensen die zich ’s avonds in Ter Apel melden ook dan waarschijnlijk in de wachtruimte van de IND moeten overnachten. “Het blijft onberekenbaar, omdat we niet weten hoe hoog de instroom precies zal zijn”, zegt de woordvoerder.

Eerder deze maand moesten asielzoekers in Ter Apel ook al noodgedwongen op een matras of een stoel slapen in de IND-wachtruimte. Vorige week was dat uiteindelijk niet nodig. Wel zijn afgelopen dinsdagavond honderd alleenreizende minderjarigen overgeplaatst van Ter Apel naar een asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel, omdat er in Ter Apel geen plek meer voor hen was.

Deze jongeren verblijven momenteel nog steeds in Budel, zegt de COA-woordvoerder. De bedoeling was dat ze zo snel mogelijk zouden worden overgeplaatst naar andere locaties, maar de zegsman kan niet inschatten wanneer dat gebeurt. “Er is heel weinig beschikbaar. We wachten echt op nieuwe locaties.”