Dode door brand in appartementencomplex in Haarlem

Bij een brand in een appartement op de Prattenburg in Haarlem is een dode gevallen. Het vuur is inmiddels geblust, maar er is nog wel veel rookontwikkeling, meldt de Veiligheidsregio Kennemerland. Er wordt nog gecontroleerd of er bewoners zijn die last hebben ondervonden van de rook in het gebouw.

De oorzaak van de brand, die plaatsvond op de eerste etage van het gebouw, wordt nog onderzocht. Andere bewoners van het complex, dat in totaal een achttal etages telt, kunnen in afwachting van het onderzoek nog niet terug naar binnen.