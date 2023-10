Laatste bezwaren afgewezen, verkiezingslijsten zijn definitief

Ook de laatste drie bezwaren tegen de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn maandag afgewezen. Forum voor Democratie en de PVV mogen gewoon meedoen, en de kleine partij Nederland met een PLAN komt niet overal op het stembiljet. De Raad van State heeft dat bepaald. Daarmee zijn de kandidatenlijsten definitief.

Een stichting uit Gorinchem klaagde over deelname van de PVV, omdat leider Geert Wilders het enige lid van die partij is. “Vanwege het ondemocratische karakter van de partij” had de Kiesraad moeten besluiten om de PVV te weigeren, vond de klager. Volgens de Raad van State voldoet de PVV echter aan alle eisen en mocht de partij daarom niet worden geschrapt.

Een kiezer had bezwaar gemaakt tegen deelname van Forum voor Democratie aan de verkiezingen. Die partij zou valse beweringen doen om kiezers te misleiden, en daarom geweigerd moeten worden. Net als bij de PVV zegt de Raad van State dat het niet aan de Kiesraad, maar aan de rechter is om eventueel de “doelstellingen en activiteiten” van een partij te beoordelen.

De partij Nederland met een PLAN doet niet mee in Drenthe, Zeeland en in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De partij zegt door ambtenaren te zijn gehinderd bij het ondertekenen van de ondersteuningsverklaringen, maar daar ging de Raad van State niet in mee.

De Raad van State had vorige week de vijf andere bezwaren afgewezen. Lijsttrekkers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) mogen kandidaat blijven en de Partij voor de Dieren staat ook gewoon op het stembiljet. De naamloze lijst van Geert Sterenborg mag niet meedoen aan de verkiezingen en de partij LEF – Voor de Nieuwe Generatie staat niet op het stembiljet op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

De Kiesraad heeft 1126 kandidaten van 26 partijen goedgekeurd. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 22 november.