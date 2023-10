Meer Nederlanders in Gaza melden zich

Ook afgelopen weekend heeft zich nog een Nederlander gemeld die vastzit in de door Israël belegerde Gazastrook. Mogelijk zijn het er nog meer dan de nu bekende 22, denkt demissionair buitenlandminister Hanke Bruins Slot.

“Mijn mensen hebben contact met al deze mensen om te horen hoe het met hen gaat”, zei Bruins Slot voor aanvang van een overleg met haar EU-collega’s in Luxemburg. “Verder zetten we op alle diplomatieke kanalen in om ervoor te zorgen dat die mensen uiteindelijk ook vrijkomen, uit Gaza kunnen vertrekken.”

Dat laatste geldt ook voor de Israëlische Nederlander die door Hamas in de Gazastrook wordt gegijzeld. Over zijn lot weet Bruins Slot naar eigen zeggen niets. “We hebben op dit moment geen nadere informatie” over hoe hij eraan toe is of in welke omstandigheden hij verkeert, zegt ze.

De minister belde afgelopen weekend zelf met de buitenlandminister van Egypte. Dat land probeert te bemiddelen. Demissionair premier Mark Rutte spreekt maandag op bezoek in Israël en de Westelijke Jordaanoever met de Israëlische premier en de Palestijnse president.

Een van de Nederlanders in Gaza is omgekomen, werd afgelopen weekend duidelijk. Bruins Slot noemt dat “afschuwelijk nieuws. Het is een groot verdriet voor haar man en al haar kinderen. We leven intens mee en onze gedachten zijn ook bij de familie.” De minister zal zelf nog contact opnemen met de nabestaanden, zegt ze.

Nederland dringt aan op het openen van de grens tussen de Gazastrook en Egypte. Dat moet noodhulp voor de benarde Gazanen mogelijk maken, maar “hopelijk biedt de opening van de grensovergang uiteindelijk ook ruimte dat alle partijen en ook Hamas toelaten dat de Nederlandse burgers naar Egypte kunnen gaan”.

De ruim 2 miljoen mensen op de smalle kuststrook, waar het militante Hamas al jaren de baas is, zitten daar opgesloten en hebben tekort aan alles. De grens met Israël is afgesloten en ook Egypte houdt die liefst zoveel mogelijk dicht.