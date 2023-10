Meer tips over Bretly Dorder, zoektocht in Duitsland afgeschaald

In de klopjacht op de voortvluchtige verdachte Bretly Dorder (24) krijgt de politie nog steeds tips binnen. Een zoektocht in Duitsland naar de man die wordt verdacht van het doden van de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven (60) en een steekincident in Zutphen heeft niets opgeleverd, zegt de politie maandag.

De politie in het Duitse Wezel, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, heeft zondag na een tip van een vrachtwagenchauffeur intensief maar tevergeefs gezocht naar de voortvluchtige Nederlander. “We konden de persoon die we zochten niet vinden”, laat de Duitse politie weten.

In Duitsland werd onder meer een helikopter ingezet. Deze intensieve maatregelen zijn daar inmiddels stopgezet. “Het is nog niet mogelijk gebleken om te bevestigen dat de persoon die we zoeken daadwerkelijk in onze omgeving aanwezig was.” De Duitse politie kreeg niet meer tips over Dorder.

Bij de Nederlandse politie meldden zich tientallen tipgevers sinds de politie zaterdag de naam en foto’s van de vuurwapengevaarlijke man in een urgent politiebericht naar buiten bracht. “Er komen nog steeds tips binnen, het aantal loopt op”, zegt de politiewoordvoerster. De tips komen binnen via verschillende kanalen. Ze worden onderzocht of ze valide bruikbaar zijn, zegt ze.

Uit de tips leidde de politie af dat Dorder zich veelvuldig verplaatst met de trein. COC Nederland waarschuwde zondag dat de politie de lhbti+-belangenorganisatie heeft gewaarschuwd dat Dorder ook contact zocht met mannen via chatboxen zoals Bullchat.

Dorder zou betrokken zijn bij het fatale schietincident op Van Griensven op 13 oktober aan het Handelsplein in Rotterdam. Van Griensven overleed nadat hij zwaargewond met een schotwond was gevonden. In het pand had ook brand gewoed. Ook zou Dorder in de nacht van afgelopen vrijdag op zaterdag in Zutphen een 32-jarige inwoner van die plaats hebben gestoken bij een uit de hand gelopen ruzie. Het slachtoffer raakte lichtgewond,

Dorder kwam in juli op vrije voeten. De rechtbank in Rotterdam besloot dat hij onder voorwaarden in vrijheid zijn zaak mocht afwachten waarin hij wordt verdacht van drie andere misdrijven: bedreiging, (poging tot zware) mishandeling en diefstal van een rijbewijs. Hij zou zijn slachtoffer met een scheermesje in het gezicht hebben gestoken en gesneden en in het gezicht hebben geslagen.