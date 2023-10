Politie verwijdert XR-actievoerders uit Internationaal Strafhof

Demonstranten van Justice Now!, onderdeel van klimaatactiegroep Extinction Rebellion, zijn maandag korte tijd in het gebouw van het Internationaal Strafhof in Den Haag geweest om aandacht te vragen voor de situatie van Palestijnen in Gaza. De actievoerders zijn door de politie uit het pand gedragen. Een politiewoordvoerder schat hun aantal op zo’n twintig. Geen van hen is aangehouden.

Rond het middaguur stonden de demonstranten eerst op een van de bruggen bij de ingang van het Strafhof. Sommigen droegen de Palestijnse vlag. Ook hadden de actievoerders een spandoek bij zich met de tekst “Netanyahu is a war criminal”.

Met hun actie wilden de betogers van Justice Now! het Internationaal Strafhof oproepen om Netanyahu te vervolgen, omdat de IsraĆ«lische premier zich volgens hen schuldig maakt aan oorlogsmisdaden en een “apartheidsregime” tegen de Palestijnen.

Een medewerker van het Internationaal Strafhof liet eerder maandagmiddag weten dat de ingangen van het gebouw aan de Oude Waalsdorperweg niet geblokkeerd waren door de actie en dat die niet tot problemen heeft geleid. De woordvoerder van de politie spreekt van een gemoedelijke sfeer. De actievoerders hebben een andere locatie aangewezen gekregen om te protesteren. De meesten van hen zijn daar volgens de woordvoerder ook naartoe gegaan.