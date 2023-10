Rode Kruis: 70.000 euro opgehaald voor Israël en Gaza

Hulporganisatie het Rode Kruis heeft tot nu toe in Nederland 70.000 euro aan donaties opgehaald voor hulpgoederen en andere hulp die naar Israël en Gaza kunnen. Dat meldt het Rode Kruis. De donaties zijn sinds 12 oktober binnengekomen, ongeveer een week nadat de verrassingsaanval van Hamas op Israël plaatsvond.

Het geld gaat naar het Internationale Rode Kruis in Israël en de Palestijnse gebieden, vertelt een woordvoerder. “Zij helpen daar waar de nood het grootst is. Zo zijn ze betrokken bij het vrijlaten van de gegijzelden. En ze zorgen ervoor dat hulpgoederen Gaza in kunnen”, laat een woordvoerder weten.

Afgelopen weekend konden de eerste vrachtwagens met hulpgoederen Gaza in, met onder meer medicijnen en voedsel. “De noden in Gaza zijn enorm”, zegt de woordvoerder. “Er staan nog heel veel hulpgoederen klaar en we willen op regelmatige basis hulp kunnen brengen.” Het Rode Kruis zegt ook in gesprek te blijven met “beide strijdende partijen om de vrijlating van gegijzelde mensen te faciliteren”.