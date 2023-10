Rutte in ‘stevig’ gesprek Netanyahu: wees wijs in volgende stap

Demissionair premier Mark Rutte heeft in een “stevig gesprek” met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aangedrongen op “wijsheid” in de volgende stappen die zijn land neemt tegen Hamas in de Gazastrook. “Realiseer je de macht die je hebt”, zei Rutte naar eigen zeggen tegen Netanyahu tijdens een bliksembezoek aan Israël.

Hij vindt het belangrijk dat Hamas wordt uitgeschakeld, want zolang de dreiging van Hamas niet wordt weggenomen is de toekomst van Israël volgens Rutte in gevaar. Maar het uitschakelen van de militante beweging moet gebeuren met “een minimum aan burgerslachtoffers”. Israël is volgens Rutte “een reus in militair opzicht” en moet zien te voorkomen dat het conflict escaleert en bijvoorbeeld Iran betrokken raakt. Hij heeft niet tegen Netanyahu gezegd of hij al dan niet te ver gaat met zijn vergelding tegen Hamas.

Ook wil Rutte dat er meer ruimte komt voor humanitaire hulp aan de ruim 2 miljoen inwoners van de Gazastrook, die nu aan alles een tekort hebben. De Nederlandse premier wil een “massieve vermeerdering” van de hoeveelheid goederen die via Egypte de Gazastrook binnenkomt. Tot nu toe gaat het telkens om een stuk of twintig vrachtwagens met voedsel, water en medicijnen, maar volgens internationale hulporganisaties is dat veel te weinig.

Rutte sprak verder met Netanyahu over de gijzelaars die door Hamas gevangen worden gehouden, onder wie Ofir Engel. Die kreeg onlangs met spoed de Nederlandse nationaliteit. Ook sprak Rutte met de Israëlische premier verder over het risico dat het conflict overslaat naar andere landen in de regio. “Zonder Israël even in een uurtje uit te leggen hoe ze oorlog moeten voeren.”

Eerder maandag had Rutte een gesprek met de familie van de Nederlandse Islam al-Ashqar, de 33-jarige vrouw die afgelopen weekend om het leven kwam in Gaza. “Dat was natuurlijk heel emotioneel.”

Rutte gaat nu meteen door naar Ramallah op de Westelijke Jordaanoever voor een gesprek met de Palestijnse president Mahmoud Abbas.