CU, CDA, SGP en BBB willen verbod op plan ‘zelfmoordexperiment’

De ChristenUnie, het CDA, de SGP en de BBB willen een verbod op het plan van Coöperatie Laatste Wil (CLW) om mensen zelfdodingsmiddelen te verstrekken. De partijen dienen daartoe woensdagavond in een Kamerdebat een motie in. “Verbied het zelfmoordexperiment van coöperatie Laatste Wil, want dat is geen proeftuin, maar een levensgevaarlijk experiment”, zegt CU-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Ze willen dat dit experiment zo snel mogelijk wordt verboden, als het moet via spoedwetgeving.

CLW wil een ‘wetenschappelijk onderzoek’ beginnen waaraan 10.000 mensen mee kunnen doen, maakte CLW woensdag bekend. Deze mensen kunnen dan een zelfdodingsmiddel krijgen en worden gedurende tien jaar gevolgd. Omdat dit wettelijk niet mag, wil CLW dat de politiek dit mogelijk maakt.

De vier partijen piekeren daar niet over. Bikker noemt het plan om te experimenteren met een zelfmoordmiddel “levensgevaarlijk. Het is ontoelaatbaar dat we dat in Nederland zouden normaliseren”, zegt Bikker. “Waar juist preventie nodig is, wordt de deur opengezet. Deze club brengt kwetsbare mensen en hun naasten in onverantwoorde omstandigheden. Dat moet verboden worden en ik hoop dat er strafrechtelijk optreden kan volgen.”

Bikker roept zorgminister Ernst Kuipers met klem op om “alles in het werk te stellen deze organisatie te verbieden”.