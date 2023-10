Kamer en kabinet erkennen dat jeugdbescherming niet op orde is

Er gebeurt weliswaar van alles om te proberen de problemen in de jeugdbescherming op te lossen, maar dat levert volgens een groot deel van de Tweede Kamer te weinig concrete resultaten op. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) erkent dat “we er nog lang niet zijn”, maar er zijn wel belangrijke stappen gezet, zei hij in een Kamerdebat over de jeugdbescherming.

Ongeveer een jaar geleden was er een spoeddebat in de Kamer, nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alarm had geslagen over de slechte situatie in de jeugdbescherming. Zij riep het kabinet op om met een crisisplan te komen. Dat kwam er, maar dat heeft de problemen bij lange na niet opgelost, betoogde Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA). Ze verwees naar het recente rapport van de IGJ, waarin de inspectie concludeert dat de situatie in de jeugdbescherming “zeer zorgelijk” blijft. Zo zijn de wachtlijsten niet opgelost en in juni waren er zo’n 1600 kinderen zonder vaste jeugdbeschermer.

Volgens Westerveld ontberen te veel kwetsbare jongeren en hun gezinnen nog steeds concrete hulp, zijn de wachtlijsten nog steeds te lang en is de werkdruk van jeugdbeschermers nog veel te hoog, somde ze op. Ze werd volmondig bijgevallen door de PVV en SP, maar ook VVD was kritisch over de achterblijvende resultaten. D66 en CDA waren iets milder. Vooral CDA vindt dat de jeugdzorgsector de tijd moet krijgen om veranderingen door te voeren.

Concrete resultaten zijn er wel degelijk, zei Weerwind. Zo is er recent een akkoord bereikt over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de ‘caseload’ van jeugdbeschermers is verminderd. Dat tarief is weliswaar niet wettelijk vastgelegd en het aantal jongeren waarvoor een jeugdbeschermer verantwoordelijk is, is minder gedaald dan de bedoeling was, erkende hij. De minister verzekerde de Kamer dat die caseload de komende tijd verder omlaaggaat en dat hij dat nauwlettend in de gaten gaat houden.

Weerwind gaat die landelijke tarieven ook wettelijk vastleggen, zoals de Kamer eerder via een motie heeft afgedwongen. Een wetsvoorstel zal pas medio 2025 naar de Kamer worden gestuurd. Hij riep de Kamer op niet met een motie te komen om dat naar voren te halen. Voor een aantal gecertificeerde instellingen, die jeugdbescherming bieden, gaat dat te snel, waarschuwde de minister. “Zij moeten hier echt naartoe groeien. Laten we dat proces niet verstoren.”

“We zijn er nog niet, maar geef ons ruimte”, zei Weerwind. “Ik heb uw steun daarbij nodig.”