OM eist 22 jaar cel tegen verdachte vergismoord Beuningen

Tegen een 31-jarige man is woensdag 22 jaar cel geëist voor het medeplegen van de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy, beter bekend als de vergismoord in Beuningen. De verdachte kon eerder niet terechtstaan, omdat hij in het buitenland in de cel zat.

Kiliçsoy (49) werd op 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in het Gelderse Beuningen rond 08.30 uur in het hoofd en bovenlichaam geschoten. Twee gemaskerde mannen openden het vuur vanuit een gestolen witte Volkswagen Transporter.

Volgens de officier van justitie heeft de 31-jarige verdachte twee dagen eerder het busje weggebracht naar Beuningen en is hij ook op 5 en/of 6 juli in Beuningen geweest en verbleef hij constant in de nabijheid van een man die al tot 20 jaar cel is veroordeeld voor de coördinatie van de liquidatie. Na de moord claimde hij bij een van de medeverdachten “zijn deel”, wat het OM als een betaling ziet.

De rechtbank in Arnhem veroordeelde een jaar geleden zes verdachten tot celstraffen van vijf tot dertig jaar. Daarover loopt nog een hoger beroep.