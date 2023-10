Onderzoeker Buijs verlaat universiteit, rechtszaak van de baan

Sociaal wetenschapper Laurens Buijs vertrekt bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze hebben een akkoord bereikt waarmee zijn arbeidsovereenkomst met ingang van 1 februari volgend jaar wordt ontbonden. Dat heeft Buijs woensdagavond laten weten. Daarmee is de rechtszaak tussen de twee partijen van de baan.

De rechtbank in Amsterdam meldt dat de zaak is ingetrokken. Eind vorige maand had Buijs de kantonrechter nog gewraakt omdat hij die vooringenomen vond, maar de wrakingskamer wees dit af.

Buijs mengt zich vaak in discussies over genderdiversiteit. Zo noemde hij het non-binair zijn “een lege hype”. Hij stelde ook dat hij heeft aangekaart dat de academische vrijheid wordt bedreigd door een “woke-cultuur”. Hij noemde zichzelf een klokkenluider en wilde daarom beschermd worden. Zijn uitspraken kwamen hem op veel kritiek te staan. Op sociale media noemde Buijs zijn critici – soms met naam en toenaam – onder meer “monsters”, “extremisten”, “corrupt” en “levensgevaarlijk”.

Vanwege zulke uitspraken had de UvA Buijs eerder dit jaar op non-actief gesteld. Buijs vocht dat aan, maar verloor het kort geding. De universiteit wilde daarna zijn arbeidsovereenkomst ontbinden. Ook Buijs wilde niet meer voor de universiteit werken. De zaak bij de kantonrechter ging alleen over de voorwaarden voor het beëindigen van zijn dienstverband.

Buijs zegt in een toelichting: “De UvA wilde graag dat ik alle procedures introk. Ik wilde graag dat ik zonder verdere schade aan reputatie en wetenschappelijk werk kon vertrekken. Dat is nu geregeld. De UvA ontslaat me niet op staande voet en verwijt me formeel ook niks meer. Ik ga op andere manieren aan m’n eerherstel werken.” Zo werkt hij aan een boek De Androgyne Mens, dat begin volgend jaar uit moet komen. Ook zegt hij dat hij zelf pro-lhbti is, “ik zou de trans-emancipatie nooit verraden”.

De UvA was woensdagavond niet direct bereikbaar voor een reactie.