Baudet op hoofd geslagen voor lezing aan Belgische universiteit

Thierry Baudet is aangevallen bij aankomst voor een lezing aan de universiteit van het Belgische Gent. De FVD-leider werd met een voorwerp op het hoofd geslagen, zo meldt de politie van Gent. De aanvaller riep leuzen in het Russisch gericht tegen de Russische president Vladimir Poetin.

Op foto’s in Vlaamse media is te zien dat het gaat om een opvouwbare paraplu. Of Baudet gewond geraakt is, kan de politie van Gent niet zeggen. Verwondingen zijn op de beelden van het incident niet zichtbaar. De lezing gaat volgens een woordvoerder door en de vermoedelijke aanvaller zit vast.

Over de lezing was op voorhand al veel te doen. De universiteit probeerde die tevergeefs tegen te houden, omdat de veiligheid niet zou kunnen worden gewaarborgd. De rechter dacht daar anders over, waarop het universiteitsbestuur zwichtte.

Baudet was uitgenodigd door de conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV. Eerdere lezingen van die vereniging, met onder anderen Filip Dewinter van het uiterst rechtse Vlaams Belang, liepen ook al uit de hand.

Vóór de lezing was al veel politie op straat, met onder meer een waterkanon, om de orde in de binnenstad van Gent te handhaven. Door tegenstanders van Baudet was een betoging aangekondigd.