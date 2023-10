Burgemeester Halsema: ‘we moeten queergemeenschap omarmen’

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam maakt zich zorgen over het “gebrek aan empathie en tolerantie” in haar stad maar ook elders op de wereld. Volgens Halsema hebben minderheden zoals queer en transgender mensen nog steeds te maken met discriminatie. Dat zei ze bij de opening van de vierde editie van het Vrijdenkersfestival in De Balie.

Het thema dit jaar is Amsterdam Queer Capital? Daarbij wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom genderidentiteit. In aanloop naar het 750-jarige bestaan van Amsterdam op 27 oktober, wordt ook stilgestaan bij het begrip vrijheid en wat voor betekenis dat heeft.

“In de wereld, en in deze stad. Mensen die afwijken van de reguliere samenleving omdat ze queer zijn, vanwege hun overtuigingen of achtergrond, lijden nog steeds onder aanhoudende discriminatie. Dat is soms subtiel, soms verre van subtiel”, zegt Halsema. “Pogingen om mensen voor te lichten over transgenderkwesties stuiten bijvoorbeeld vaak op de vijandige reactie dat dit een ideologie is die aan de samenleving wordt opgedrongen. Bij deze reactie ontbreekt het volledig aan empathie voor mensen die het echt verdienen.”

Halsema zei verder dat “we transgenders en de hele queergemeenschap moeten omarmen en solidair moeten zijn in hun strijd voor gelijke rechten en volledige acceptatie door de samenleving.”

Verder ging de Amsterdamse burgemeester ook in op de oorlog in Gaza en Israël. Daarover zei ze dat ze de situatie in het Midden-Oosten en de gevolgen daarvan op onder meer haar stad niet kan negeren. Ze vindt niet dat Nederlandse Joden verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de “wandaden van Israël”.

“Zij verdienen onze empathie. Ze voelen zich kwetsbaar. Ze voelen zich kwetsbaar als medeburgers weigeren Hamas te veroordelen”, aldus Halsema. Joodse Nederlanders voelen zich volgens haar “ernstig bedreigd als ze oproepen horen tot de vernietiging van Israël. En ze zijn doodsbang als ze berichten op sociale media zien waarin Hitler en de gaskamers worden geprezen”, aldus de burgemeester. Ze riep iedereen daarom op die “solidariteit voelt met de Palestijnen om ook empathie te tonen voor het Joodse volk”.