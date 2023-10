Drie Ajax-supporters krijgen maanden cel voor geweld tegen politie

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag twee Ajax-aanhangers veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor hun rol in de rellen bij de Johan Cruijff-ArenA na een gestaakt duel met Feyenoord eind september. Een derde Ajax-supporter kreeg vier maanden cel waarvan twee voorwaardelijk. Alle drie mogen ze twee jaar niet in de Johan Cruijff ArenA en omgeving komen en één van hen moet een schadevergoeding van 450 euro betalen aan een agent die gewond raakte.

De straffen vielen lager uit dan dat de officier van justitie had geëist. Hij pleitte tijdens de snelrechtzitting voor celstraffen van zes maanden, waarvan in twee gevallen vier maanden voorwaardelijk en in het derde geval drie maanden voorwaardelijk. Ook vroeg hij om gebiedsverboden van vijf jaar. De veroordeelde supporters zijn donderdag vrijgelaten, en ze moeten op een later moment terugkomen om hun straf uit te zitten.

De supporters, van 21, 27 en 32 jaar uit Purmerend, Dordrecht en Wormerveer, werden twee weken geleden aangehouden en zaten sindsdien vast. Ze werden verdacht van geweld tegen de politie. De fans bekenden alle drie dat ze met stenen of andere voorwerpen naar de politie hebben gegooid. Ze betuigden spijt en zeiden dat ze handelden uit emotie en frustratie over de slechte prestaties van hun club.

De officier van justitie zei tijdens de zitting dat er sprake was van fors geweld, en dat daarom een stevige straf op zijn plaats is. “Geweld tegen politie is niet aanvaardbaar”, en het “kan niet zo zijn dat ouders met kinderen niet meer naar Ajax durven te gaan”, zo zei hij. Ook de politierechter noemde het geweld tegen de politie “indrukwekkend en beangstigend” en hoopt dat de opgelegde straffen een afschrikwekkende werking hebben.

Op zondag 24 september werd de wedstrijd Ajax – Feyenoord definitief gestaakt, omdat er tweemaal vuurwerk op het veld was gegooid. Daarna werden vernielingen aangericht bij de hoofdingang van het stadion. Er werden stenen, flessen en vuurwerk naar de ME gegooid, die uiteindelijk traangas gebruikte om de rust te laten wederkeren.

Eerder deze maand verschenen zes andere relschoppers al voor de rechter. Zij kregen wat lagere straffen: vijf van hen kregen dertien of zestien dagen cel en taakstraffen tot honderd uur. Eén persoon werd vrijgesproken. Het OM eiste ook in deze zaken fors hogere straffen en gaat tegen alle zes vonnissen in hoger beroep.