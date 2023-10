Kamer steunt nieuwe missie in Irak, maar is bezorgd over veiligheid

De Tweede Kamer steunt een nieuwe missie in Irak, maar is wel bezorgd over de gevolgen van een mogelijke escalatie van het conflict tussen Israël en Hamas. Volgend jaar gaan zo’n driehonderd militairen naar Irak, de meesten gaan aan de slag voor de NAVO-missie die de Iraakse veiligheidssector moet versterken.

Sinds het uitbreken van de strijd tussen Israël en Hamas is de veiligheidssituatie in Irak verslechterd, erkent het demissionaire kabinet ook. Alleen al de afgelopen week zijn twaalf locaties met westerse militairen aangevallen door pro-Iraanse milities. Zij beschikken over zware wapens. Het dreigingsniveau is opgeschaald naar significant. Iran steunt Hamas en heeft veel invloed in Irak.

De NAVO-missie is geen vechtmissie. Als het geweld verder toeneemt, kan die worden afgebouwd, zei demissionair minister Kajsa Ollongren (Defensie) deze week in de Kamer. Ook liggen er evacuatieplannen klaar. Nederlandse militairen gaan de NAVO-missie rond Bagdad beveiligen. Ook gaan drie transporthelikopters mee met meer dan honderd man ondersteunend personeel.