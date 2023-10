Kamer vraagt kabinet snel met accijns op e-sigaret te komen

De Tweede Kamer heeft het demissionaire kabinet gevraagd om nog voor de zomervakantie van volgend jaar met een wet te komen die een verbruiksbelasting (accijns) op e-sigaretten of ‘vapes’ regelt. Het kabinet had aangegeven voorstander te zijn van zo’n accijns nu een Europees plan daartoe te lang op zich laat wachten. Maar een specifiek verzoek van de Kamer vond het kabinet wel nodig, vanwege zijn eigen demissionaire status.

Vooruitlopend op de Europese plannen moet er dus al in Nederland zo’n accijns komen, vindt een meerderheid van de Kamer. Over de motie van D66 wordt donderdagavond laat pas gestemd, maar de ondertekenaars van de oproep hebben samen al een meerderheid.

Tijdens het vragenuurtje vorige week had demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) aangegeven alleen zijn “demissionaire bescheidenheid en terughoudendheid” te kunnen laten varen als de Kamer specifiek om zo’n belasting zou vragen. Ook nu het kabinet wél de ruimte krijgt om zelf aan de slag te gaan met zo’n accijns, zal het nog “best even duren” voordat de heffing is ingevoerd. Maar zelfs een officieel besluit hierover uit Brussel zou nog lang op zich laten wachten: dit komt op zijn vroegst in 2025.

Een op de vijf jongeren tussen de 12 en de 25 jaar heeft in het afgelopen jaar gevapet, meldde kennisinstituut Trimbos recent. Dat is volgens veel Kamerleden zorgwekkend, temeer veel jongeren die regelmatig vapen, daarnaast ook normale sigaretten roken. Een accijns moet het hoge verbruik verminderen.