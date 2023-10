Lintje voor afzwaaiend Kamerlid Van Wijngaarden (VVD)

Het afzwaaiende VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden is donderdag bij zijn afscheid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Kamervoorzitter Vera Bergkamp kondigde het lintje voor Van Wijngaarden aan tegen het einde van haar afscheidsspeech, waarin ze hem “toegewijd, ambitieus en constructief” noemde.

Eerder deze maand werd bekend dat Van Wijngaarden de politiek verlaat en algemeen directeur wordt van Dufas, de branchevereniging voor vermogensbeheerders. Van Wijngaarden (45) was ruim zeven jaar actief voor de VVD in de Tweede Kamer en voerde het woord op de terreinen justitie, migratie en defensie. Van Wijngaarden was mede-indiener van vijf aangenomen initiatiefwetten en lid van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag.

Bergkamp noemde het vertrek van Van Wijngaarden “jammer”. “Want, met jouw vertrek gaat veel kennis en ervaring verloren”, aldus de Kamervoorzitter.