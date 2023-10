Minister: 13 personen kregen VOG ondanks terrorismeveroordeling

Aan dertien mensen die zijn veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie is de afgelopen vier jaar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) toegewezen, zo blijkt donderdag uit een brief van demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Hij zocht dit uit op verzoek van Kamerlid Pieter Omtzigt na berichtgeving door de NOS.

De NOS meldde vorige week dat VluchtelingenWerk Nederland een jaar lang een medewerker had, een vrijwilliger, die in 2019 is veroordeeld voor lidmaatschap van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS). Omtzigt wilde weten hoe dit mogelijk is geweest en hoe vaak dit is voorgevallen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie.

Een aantal van de dertien mensen aan wie de VOG in de afgelopen jaren is gegeven, kreeg zo’n verklaring meerdere keren. In totaal zijn er 22 VOG’s verstrekt aan deze mensen. Zij gingen aan de slag in het onderwijs en de zorg, maar ook in de commerciĆ«le sector, ict, groothandel, energie-branche en als koerier.

“Ik deel de verbazing”, stelt Weerwind over het feit dat de medewerker van VluchtelingenWerk een VOG kreeg. Toch is die “conform de geldende beleidsregels” verstrekt, aldus de bewindsman. Hij spreekt van een “moeilijk uitlegbare uitkomst”.

Daarom wil de minister de VOG-regels aanscherpen als iemand “terroristische feiten op zijn of haar justitiĆ«le documentatie heeft staan”. Bij een veroordeling tot twintig jaar geleden wordt een VOG in beginsel geweigerd en volgt nader onderzoek. De nieuwe regels gaan gelden voor sommige functies en delicten. Welke dat precies zijn, wordt nader uitgewerkt. Het gaat mogelijk om functies waarbij iemand komt te werken met “bepaalde (gevaarlijke) stoffen en gevoelige informatie”. Weerwind hoopt de nieuwe regels per januari 2024 in te voeren.

Wel zegt de minister dat er oog moet blijven voor re-integratie en dat veroordeelden “niet volledig uitgesloten worden van de maatschappij. Een baan of andere vorm van dagbesteding is van groot belang voor een veilige terugkeer in de maatschappij.”

In de onderzochte periode werd aan mensen met hetzelfde profiel in dertig gevallen een VOG geweigerd, laat de minister nog weten.