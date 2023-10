Motorrijder overleden door botsing met truck in Beneluxtunnel

Door een aanrijding tussen een vrachtwagen en motor op de snelweg A4 in de Beneluxtunnel bij Rotterdam is de bestuurder van de motor om het leven gekomen, meldt de politie. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Hij is niet aangehouden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend

Rijkswaterstaat verwacht dat tunnelbuis D in de richting van Vlaardingen vanwege onderzoek en berging van de voertuigen zeker tot het begin van de middag dicht blijft. Op aansluitende snelwegen, zoals de A15 tussen Ridderkerk en Europoort, moeten weggebruikers rekening houden met vertragingen.