Nederland en Oekraïne maken begin met ‘veiligheidsgaranties’

Nederland en Oekraïne overleggen komend weekend over wat Nederland kan doen om Oekraïne ook op de lange duur tegen Rusland te beschermen. Het overleg moet uitmonden in afspraken over bijvoorbeeld steun voor de luchtmacht en de luchtafweer. Nederland wil Oekraïne van F-16’s voorzien en stuurde onder meer Patriot-afweergeschut.

Oekraïne vraagt sinds de Russische invasie van anderhalf jaar geleden om het lidmaatschap van de NAVO en de EU, maar dat zit er voorlopig nog niet in. Om de veiligheid van het land in de tussentijd te verzekeren, bieden bondgenoten ‘veiligheidsgaranties’ aan.

“Dit weekend beginnen de gesprekken tussen de twee nationale veiligheidsadviseurs op Malta”, zei demissionair premier Mark Rutte bij aankomst op de EU-top in Brussel. “We kijken in de eerste plaats naar lucht, dus F-16’s, we kijken naar luchtafweer.” Zo wil Nederland “onze eigen bijdrage aan die veiligheidsgaranties vanuit de rest van de wereld voor Oekraïne” leveren, al is die “natuurlijk bescheiden”.

Nederland wil de besprekingen zo gauw mogelijk afronden. De afgelopen maanden is er volgens Rutte achter de schermen al veel voorbereidend werk verzet.

De EU-leiders buigen zich donderdag onder meer over de vorderingen met de aangekondigde veiligheidstoezeggingen voor Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt hen via videoverbinding toe. Hij is ervoor beducht dat de aandacht voor zijn land verslapt nu Israël en Hamas in oorlog zijn.

Dat mag “absoluut niet gebeuren”, aldus Rutte. Hij noemt het “vitaal” voor de Nederlandse en Europese veiligheid dat Rusland niet zegeviert. “Want het stopt niet met Oekraïne als Poetin succesvol is, laten we dat niet vergeten.”