Nierstichting: aantal donoren laat succes donorwet zien

Meer mensen zijn bereid een orgaan te doneren, en dat is volgens de Nierstichting goed voor het aantal transplantaties. “Daarmee wordt het eerste succes van de nieuwe Donorwet goed zichtbaar”, laat de stichting weten.

De Nierstichting reageert op cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag naar buiten heeft gebracht. Ongeveer 4,8 miljoen mensen geven toestemming voor orgaandonatie. Zo’n 3,3 miljoen mensen hebben niets ingevuld in het zogenoemde Donorregister. Daardoor hebben zij formeel ‘geen bezwaar’. Dat betekent dat er in totaal 8,1 miljoen mensen zijn van wie de organen kunnen worden getransplanteerd. Drie jaar geleden gaven 3,8 miljoen mensen toestemming. De optie ‘geen bezwaar’ was toen nog niet mogelijk, omdat de Donorwet toen nog niet van kracht was.

Volgens de Nierstichting betekent het aantal donoren dat mensen die op een nieuw orgaan wachten “meer perspectief hebben op een transplantatie, waarmee zij hun leven weer terugkrijgen”.

Uit de cijfers van het CBS komt naar voren dat bijna 1,5 miljoen mensen de beslissing over donatie overlaten aan hun naasten. De Nierstichting raadt mensen aan om daar nu al met hen over te praten. Het kan zijn dat iemand eigenlijk best donor had willen zijn, maar dat artsen toch besluiten om geen organen te transplanteren, zegt de stichting. Een gesprek over donatie “voorkomt veel onduidelijkheid en moeilijke keuzes op een emotioneel moment”.