Nog geen akkoord over nieuwe regels terugsturen asielzoekers

Het Europees Parlement (EP) is het nog niet eens over nieuwe Europese regels rondom het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks), die de onderhandelingen over dit dossier leidt, hoopte er deze week met de christendemocratische fractie EVP uit te komen, maar dat is niet gelukt. De EVP wil strengere regels dan in het huidige voorstel staan.

De onderhandelingen worden na 6 november hervat. Strik hoopt dat het EP toch nog voor het einde van het jaar over de nieuwe terugkeerregeling kan stemmen, zei ze donderdag.

Vorige week legde ze de EVP een compromis voor, maar dat is afgewezen, bevestigt Jeroen Lenaers van de christendemocratische fractie. “We kregen een voorstel met de boodschap ’take it or leave it’. Wij hebben toen gezegd: leave it.”

De deur blijft toch echter nog open, zegt Lenaers. De EVP krijgt ruimte om een ’tegenvoorstel’ te doen, dat later met Strik wordt besproken. Dat moet de EVP nog op papier zetten, maar de detentieduur van uitgeprocedeerde asielzoekers is voor de christendemocraten belangrijk, benadrukt Lenaers.

De maximale duur ligt in de nu geldende Europese Terugkeerrichtlijn (uit 2008) op achttien maanden. Ook kinderen en gezinnen mogen in bewaring worden genomen. De EVP wil dat zo houden. Het voorstel van Strik gaat uit van maximaal vijftien maanden, waarbij een rechter na elke drie maanden toetst of detentie nog gerechtvaardigd is. Daarnaast komt er een verbod op detentie van kinderen en families met kinderen.

De EVP wil ook strengere maatregelen voor uitgeprocedeerde asielzoekers die een gevaar voor de nationale veiligheid vormen.

Het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers staat hoog op de Europese politiek agenda, zeker na de recente aanslag in Brussel waarbij twee Zweden werden vermoord. De dader had in vier verschillende Europese landen tevergeefs asiel aangevraagd. De EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor migratie, uitten vorige week tijdens een overleg in Luxemburg hun onvrede over de traagheid van het EP om tot een akkoord te komen. De ministers willen zo snel mogelijk een strenger uitzetbeleid, in de hoop terroristische aanslagen te voorkomen.

Strik verwerpt die kritiek en stelt dat er nu ook al veel ruimte is voor verbetering van het uitzetbeleid. De druk is nu groter na de aanslag in Brussel. De Europarlementariër hoopt “dat we de ratio en de rust een beetje terugkrijgen op dit dossier. Want als één dossier dat nodig heeft, is het wel dit netelige gebied van terugkeer.”